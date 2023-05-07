Войска РФ проводят перегруппировку, чтобы взять под контроль Бахмут до 9 мая, - Сырский

"Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", - заявил он.

Сырский подчеркнул, что украинским военным удается срывать планы оккупантов.

"На сегодня Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении. Но россияне все еще надеются захватить город до 9 мая. Наша задача - не допустить этого", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Сырский посетил защитников на передовой и обсудил с военными ситуацию на фронте.

Кроме того, недавно Сырский проверил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, где провел совещание с командирами.

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