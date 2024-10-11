Войска РФ продвинулись в Курской и Харьковской областях, а также на Донбассе: карты ISW

Российские войска продолжают наступать с целью захвата украинских территорий. В частности, враг продвинулся в Курской области, на Купянском направлении и в Донецком регионе, но и ВСУ имеют успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Курская операция

Аналитики пишут, что российские войска недавно продвинулись на главном украинским выступе в Курской области. Согласно геолокационным кадрам от 7 октября, россияне имеют незначительное продвижение в восточной части Обуховки (юго-восток от Коренево).

Тем временем Минобороны РФ заявило, что неуказанные российские силы ВДВ захватили хутор Покровский (юг от Коренево). Российский военкор заявил, что подразделения 155-й морской пехотной бригады РФ продвинулись в Зеленый Шлях (юго-восток от Коренево), а несколько других российских блогеров сказали, что войска РФ захватили Новую Сорочину (севернее Суджи). Также военкор заявил, что россияне продвинулись в районе Черкасской Конопельки (юго-восток от Суджи). Однако ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 9 и 10 октября продолжали наступательные операции в районе Волчанска и Тихого, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают, что россияне недавно продвинулись вдоль улицы Луговой в северной части Петропавловки (к востоку от Купянска) и к юго-западу от Котляровки (к юго-востоку от Купянска).

Источники РФ утверждали, что россияне продвинулись к юго-западу от Кисловки (к юго-востоку от Купянска) и до двух километров к востоку от населенного пункта Терны (к северо-западу от Кременной), но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Войска РФ 9 и 10 числа продолжили атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и в направлении Кучеровки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосиново, Колисниковки, Кругляковки, Лозовой;

к западу от Сватово в районе Зеленого Гая и Андреевки;

юго-восточнее Сватово в районе Грековки, Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского и в направлении Катериновки;

западнее Кременной под Торецком;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Российские источники в значительной степени оспаривали недавние заявления о российском продвижении в направлении Северска на фоне продолжающихся наступательных операций РФ в этом районе 10 октября.

Российские военкоры широко утверждали 9 и 10 октября, что войска РФ не захватили все Верхнекаменское (к востоку от Северска) и половину Серебрянки (к северу от Северска) или не продвинулись к северу от Северска в районе Григоровки и Белогоровки.

Известный, связанный с Кремлем блогер утверждал, что у российский войск недостаточно покрытия, чтобы захватить Верхнекаменское без взятия высот на севере и юге, и что кадры с флагом РФ на окраине Григоровки связаны с тем, что его сбросил российский беспилотник, а не пехота.

ISW наблюдал геолокационные кадры 7 и 8 октября, которые указывают на что, войска РФ, по крайней мере, временно продвинулись к востоку от Григоровки и в западную часть Верхнекаменского, хотя это не указывает на то, что россияне заняли прочные позиции в этом районе.

Также сообщается, что недавно противник незначительно продвинулся к северу от Часов Яра. Согласно геолокационным кадрам от 9 октября, россияне незначительно продвинулись к юго-западу от Григоровки.

9 и 10 числа враг продолжил наземные атаки:

в микрорайоне Канал в Часов Яре;

к северу от Часов Яра в районе Миньковки и Орехово-Васильевки;

к югу от Часов Яра в районе Белой Горы, Александро-Шультино и Ступочки.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 октября, показывают, что ВСУ недавно продвинулись к северу от Нелиповки (к югу от Торецка) и отбили здание в центре Торецка.

В те же дни, 9 и 10 числа, войска РФ продолжили наземные атаки:

к северу от Торецка в районе Дылевки;

к востоку от Торецка в районе Дружбы;

к югу от Торецка в районе Нелиповки и в направлении Щербиновки;

к юго-западу от Торецка в районе Леонидовки.

Согласно геолокационным кадрам от 9 октября, российские захватчики продвинулись к востоку от Селидово (юго-востоку от Покровска) и вдоль железнодорожной линии к югу от Селидово.

ISW скорректировал свою оценку контроля местности российскими наступлениями над незаселенными полями к востоку и юго-востоку от Желанного Первого, учитывая, что предыдущая карта контроля местности ISW изображала очень глубокий и узкий выступ, который украинские силы, вероятно, не контролировали в течение длительного времени.

ISW пишет, что не наблюдал геолокационных свидетельств российских сил, действующих на полях, но другие известные контуры геометрии поля боя убедительно указывают на то, что российские силы, вероятно, заняли эти поля. Российские силы, безусловно, не захватили эти поля за последние 24 часа, хотя Институт изучения войны внес соответствующую корректировку в карты только 10 октября. В заключении сказано, что ISW продолжит изучать ситуацию и уточнять оценку контроля местности по мере поступления новых данных.

Далее аналитик пишут, что войска РФ, вероятно, стремятся расширить южный фланг Покровского выступа, чтобы сгладить передний край зоны боевых действий и создать более выгодную линию фронта , которая соединит линию фронта к западу от Донецка ближе к российской линии фронта к югу от Покровска. В частности, российские силы могут устранить тактические и оперативные выступы, которые могут стать уязвимыми для будущих украинских контратак, сгладив геометрию поля для российской линии фронта в этой области. Сглаживание линии фронта также предоставляет россиянам более широкую область, из которой они могут проводить усиленные атаки на Покровск после обеспечения территории к юго-западу от Покровска.

10 октября враг продолжил наступательные операции к западу от Донецка, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

9 и 10 числа россияне продолжили наступать к западу от Донецка в районе Острого, Георгиевки и Кураховки.

Геолокационные кадры от 10 октября указывают на то, что россияне недавно продвинулись к северо-востоку от Водяного (к юго-западу от Донецка и к северо-востоку от Угледара).

Противник 9 и 10 числа продолжил наземные атаки к юго-западу от Донецка в районе Катериновки, Константиновки, Антоновки, Богоявленки, Угледара и Максимильяновки.

10 октября ни российские, ни украинские источники не сообщали о продолжающихся боях в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Войска РФ 10 числа продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, в том числе около населенного пункта Работино и в районе Малой Токмачки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

На Херсонском направлении враг тоже продолжал наступать 9 и 10 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.