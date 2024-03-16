Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая

Как отметили спасатели, российские захватчики при ударе по Никополю целили по жилому сектору.

"В результате вражеского обстрела ранена женщина, 1946 года рождения. В результате попадания боеприпаса возник пожар на территории одного из частных домовладений", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС сообщили, что огнем был поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение на площади 90 квадратных метров.

"Пожарные ликвидировали возгорание", - добавили чрезвычайники.

Также в ГСЧС обнародовали фото с места вражеской атаки по Никополю и последствиями ударов.

Удары войск РФ по Никополю

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые часто атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, напомним, 10 марта войска РФ выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

14 марта в результате российского обстрела Никополя были пострадавшие, в том числе ребенок.

Перед тем, 6 марта, российские военные три раза в день наносили удары по Никополю. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и большой магазин.