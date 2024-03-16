RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли жилой сектор Никополя, есть раненая

Фото: последствия российского обстрела в Никополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов была ранена женщина. Произошел пожар на территории одного из частных домовладений, который уже был потушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили спасатели, российские захватчики при ударе по Никополю целили по жилому сектору.

"В результате вражеского обстрела ранена женщина, 1946 года рождения. В результате попадания боеприпаса возник пожар на территории одного из частных домовладений", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС сообщили, что огнем был поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение на площади 90 квадратных метров.

"Пожарные ликвидировали возгорание", - добавили чрезвычайники.

Также в ГСЧС обнародовали фото с места вражеской атаки по Никополю и последствиями ударов.

 

Удары войск РФ по Никополю

Никополь - город в Днепропетровской области, расположенный на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые часто атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, напомним, 10 марта войска РФ выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

14 марта в результате российского обстрела Никополя были пострадавшие, в том числе ребенок.

Перед тем, 6 марта, российские военные три раза в день наносили удары по Никополю. В результате вражеских обстрелов в городе вспыхнул жилой дом и большой магазин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьГСЧСВойна в Украине