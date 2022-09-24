Войска РФ обстреляли Запорожье: прилетело в жилой дом, есть пострадавшие
Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Российские оккупанты ночью ударили по Запорожью. Прилет был в жилой дом.
Об этом заявил и.о мэра Запорожья Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
В результате атаки пострадали люди. На месте работают аварийные службы.
Напомним, ночью23 сентября войска РФ выпустили по городу 10 ракет.
Ранее в четверг утром, 22 сентября, оккупанты выпустили по Запорожью и пригороду девять ракет. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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