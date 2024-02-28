Обстрелы Херсона: российская армия попала в грузовое судно

Российские военные во время обстрела Херсона 28 февраля попали в грузовое судно. Также повреждены ферма и элеватор.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор", - рассказал он.

Также, по словам Прокудина, враг снова обстрелял Херсонщину из авиации. Вблизи поселка Зеленовка выпустил управляемую авиабомбу.

"Из-за российской агрессии 1 человека погиб, еще два человека получили ранения", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсона

Российские войска обстреливают Херсон и правобережье Херсонской области даже после того, как украинские силы обороны вернули эти населенные пункты под свой контроль осенью 2022 после полного захвата региона РФ в феврале 2022 года.

Так, 26 декабря 2023 года оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое работников полиции Херсонской области и двое гражданских.

А в ночь на 5 января 2024 года российская армия ударила тремя "шахедами" по Высокому Тягинской общины. Под обстрел попал модульный городок, 7 человек пострадали.