Войска РФ обстреляли Сумскую область: выпустили 19 мин

Российские военные сегодня, 20 декабря, обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Сообщается, что вражескому обстрелу подверглась Зноб-Новгородская громада, 19 мин разорвались на пограничье. К счастью, по состоянию на 21:00 о жертвах и разрушениях в результате удара не сообщалось.

Сегодня днем россияне обстреляли территорию Сумской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура. В частности, разрушены ангары и склады лицея.

Также напомним, оккупанты ночью 20 декабря, нанесли удар по территории Сумской области. В результате атаки был поврежден дом и линии электропередач.

Ранее мы писали, что российские военные за 19 декабря нанесли 83 удара по Сумской области. Под обстрелами оказались шесть общин.

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