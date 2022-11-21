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В Сумской области почти 15 тысяч абонентов остались без света: что случилось

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Сумская область, Понедельник 21 ноября 2022 18:08
В Сумской области почти 15 тысяч абонентов остались без света: что случилось Фото: в Сумской области почти 15 тысяч абонентов остались без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Сумской области из-за аварии на воздушных линиях без электрики остались почти 15 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Из-за аварии на воздушных линиях по состоянию на 17:00 без электричества остаются 14 987 абонентов. А именно, в Буринской общине – 770, Юнаковской – 1016, Белопольской - 3983, Роменской – 8771, Недрыгайловской – 447 потребителей", - рассказал он.

По словам Живицкого, аварийные бригады уже работают, чтобы вернуть свет в дома жителей региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области ввели круглосуточные почасовые отключения света. Пока потребностей в аварийных отключениях нет.

Также мы писали, что за минувшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 3 тысяч семей в городке прифронтовой Донецкой области.

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Сумская область Электроэнергия
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