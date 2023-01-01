Войска РФ обстреляли Орехов Запорожской области: есть погибший и раненые

Российские военные сегодня, 1 января, обстреляли Орехов Запорожской области, в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены. Земля пухом погибшему. Соболезнование родным и близким. Быстрее выздоровление раненым", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Ранее мы писали, что в Орехове Запорожской области из-за постоянных обстрелов россиян осталось около 15% гражданского населения.

Также сообщалось, что российские войска обстреляли Орехов Запорожской области. В результате прямого попадания по пункту выдачи гумпомощи погиб человек, еще двое получили ранения.

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