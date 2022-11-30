Из-за обстрелов в Орехове Запорожской области осталось 15% населения
В Орехове Запорожской области из-за постоянных обстрелов россиян осталось около 15% гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщениt главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
По его словам, за последние сутки по населенному пункту нанесли 70 ударов артиллерией и ракетами – половина из них по гражданской инфраструктуре.
"К счастью, информация о пострадавших или погибших не поступала. В городе осталось около 15% населения, поскольку люди понимают, что зону боевых действий нужно покидать", - отметил Старух.
Также удары испытывают и другие общины по линии столкновения - Гуляйпольская и Степногорская.
Напомним, что российские кафиры превращают учебные заведения на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.