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Войска РФ обстреляли из минометов Черниговскую область

Фото: Войска РФ обстреляли из минеметов Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Черниговской области. В результате обстрела зафиксировано 22 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 11:40 до 13:55 россияне совершили минометный обстрел по населенному пункту Леоновка.

"О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили военные.

Напомним, в ночь на 4 апреля войска РФ обстреляли две общины Сумской области, в результате чего получили ранения три человека.

Кроме того, вчера российские военные обстреляли Белопольскую общину в Сумской области.

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