ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли Херсонскую область, погиб тракторист

Четверг 24 августа 2023 15:43
UA EN RU
Войска РФ обстреляли Херсонскую область, погиб тракторист Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

24 августа около 13:50 российские военные обстреляли Станиславскую общину в Херсонской области.

Под обстрел россиян попал водитель трактора, который работал в поле вблизи одного из населенных пунктов. От полученных ранений он погиб на месте.

"Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны Украины правого берега Днепра. Для ударов военные РФ применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

За прошедшие сутки, 23 августа, россияне совершили 99 обстрелов региона. В общем они 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 32 снаряда.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям