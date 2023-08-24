Войска РФ обстреляли Херсонскую область, погиб тракторист

Российские военные в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

24 августа около 13:50 российские военные обстреляли Станиславскую общину в Херсонской области.

Под обстрел россиян попал водитель трактора, который работал в поле вблизи одного из населенных пунктов. От полученных ранений он погиб на месте.

"Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны Украины правого берега Днепра. Для ударов военные РФ применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

За прошедшие сутки, 23 августа, россияне совершили 99 обстрелов региона. В общем они 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 32 снаряда.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

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