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Війська РФ обстріляли Херсонську область, загинув тракторист

Четвер 24 серпня 2023 15:43
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Війська РФ обстріляли Херсонську область, загинув тракторист Ілюстративне фото: Війська РФ обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові в черговий раз обстріляли Херсонську область. В результаті атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

24 серпня близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду у Херсонській області.

Під обстріл росіян потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень він загинув на місці.

"Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти практично щодня обстрілюють Херсонську область після звільнення Силами оборони України правого берега Дніпра. Для ударів військові РФ застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом минулої доби, 23 серпня, росіяни здійснили 99 обстрілів регіону. Загалом вони 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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