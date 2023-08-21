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Войска РФ обстреляли Херсонский район, пострадали два человека

Фото: Войска РФ обстреляли Херсонский район (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли Херсонский район в понедельник, 21 августа. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Оккупанты вели обстрел населенного пункта Софиевка. Из-за атаки пострадали двое местных жителей - 79-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

Ситуация в Херсонской области

После того, как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Недавно оккупанты ударили из танка по жилому дому в Казацком Херсонской области. Из-за этого погибла женщина.

В тот же день захватчики сбросили с дрона два взрывных устройства на Новоберислав. В результате погиб мужчина.

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Херсонская областьВойна России против Украины