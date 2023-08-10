Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Российские военные обстреляли село Волчанские Хутора. Повреждены жилые дома.
В результате обстрела получил ранения 73-летний местный житель.
По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Харьковской области
После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.
На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничной Волчанской общины объявили принудительную эвакуацию детей.
Кроме того, 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.
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