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Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший

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Четверг 10 августа 2023 19:34
Войска РФ обстреляли Харьковскую область, есть пострадавший Фото: Войска РФ обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Российские военные обстреляли село Волчанские Хутора. Повреждены жилые дома.

В результате обстрела получил ранения 73-летний местный житель.

По факту обстрела прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.

На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничной Волчанской общины объявили принудительную эвакуацию детей.

Кроме того, 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

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