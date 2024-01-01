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Войска РФ обстреляли два населенных пункта в Херсонской области, есть пострадавшие

Понедельник 01 января 2024 19:12
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Войска РФ обстреляли два населенных пункта в Херсонской области, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Херсонской ОВА в Telegram и Facebook.

В частности, российские оккупанты обстреляли Новокаиры Миловской громады.

Из-за обстрелов пострадал местный житель 1953 года рождения. Он получил взрывную травму и ранение грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, захватчики обстреляли наследный пункт Токаревка около 15:30.

В результате вражеского обстрела ранения получил 69-летний мужчина, который находился во дворе дома.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму и ранение руки. После оказания медицинской помощи он будет лечиться амбулаторно.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушения инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Херсонская область
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