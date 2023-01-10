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Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из "Градов": повреждены дома и кафе

Фото: российские военные ночью 10 января обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"9 часов тревоги, удары "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, в ходе ночного обстрела со стороны оккупантов никто не пострадал. Но есть разрушения – поврежденные жилые дома и кафе. Все последствия обстрела еще выясняются.

Напомним, вчера российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли две громады Днепропетровской области.

Также 8 января российские военные в очередной раз обстреляли город Никополь в Днепропетровской области.

Кроме того, оккупанты в ночь на 8 января дважды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

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