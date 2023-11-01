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Войска РФ наращивают свою линию обороны в Украине, - Bild

Фото: российские оккупанты укрепляют свою линию оборону "зубами дракона" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты продолжают укреплять свою линию обороны на временно захваченных территориях Украины. Интервенты также сооружают так называемые "зубы дракона" по периметру фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж журналиста Юлиана Репке для Bild.

По его словам, российские захватчики наращивают укрепления по всему периметру линии фронта в Украине. 

Журналист озвучил мнение, что такие оборонительные участки могут представлять проблему для Сил обороны Украины, которые продолжают контрнаступательные операции.

"Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", - сказал Репке в своем репортаже.

Подобные конструкции из бетона, говорит журналист, являются преградой для военной техники, в том числе переданной Вооруженным силам Украины западными странами в рамках оборонной помощи.

Что известно о "зубах дракона"

Войска РФ укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, так называемых "зубов дракона". Они напоминают собой бетонные пирамиды. По мнению оккупантов, это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины.

На российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

В частности, в начале декабря 2022 года впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" - бетонных укреплений из Крыма. Также новые укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные бетонные сооружения такого типа на юге позволили оккупантам организованно отступить из Херсона осенью 2022 года.

Ранее в октябре сообщалось, что российские захватчики стягивают "зубы дракона" с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление.

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