Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

28 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но продвинуться вперед им не удалось. 27 и 28 августа российские войска атаковали на северо-запад от города Сумы вблизи Безсаловки; на северо-восток от города Сумы вблизи Варачного и Юнаковки.

Российским войскам удалось продвинуться на восток от Казачьей Лопани (к северу от Харькова) вдоль автомагистрали E-105 Харьков-Белгород. 27 и 28 августа российские войска атаковали позиции ВСУ к северу от Харькова вблизи Глубокого и Липцев, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.

Также 27 августа российские войска продолжали наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

На Купянском направлении 28 августа российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед.

Командир украинского батальона сообщил, что российские войска не могут перебросить тяжелую технику или мотоциклы через реку Оскол из-за украинских ударов, и что российские войска должны пересекать реку ночью пешком по мелководью группами до 20 солдат.

На Луганском направлении 27 и 28 августа российские войска атаковали вблизи Лимана и на всех направлениях вокруг него. Российский милблогер утверждал, что водные препятствия мешают российским войскам быстрее продвигаться в районе Серебрянского леса

В Донецкой области 28 августа российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и возле Часового Яра, но не продвинулись вперед.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают наступление небольшими пехотными группами и пытаются использовать небольшие склады вдоль маршрута продвижения для хранения оружия и боеприпасов, но украинские войска наносят удары беспилотниками, чтобы уничтожить группы снабжения и сами склады.

Россия может попробовать новые наступательные операции на Запорожском направлении. Представитель украинской бригады, которая действует на запорожском направлении, сообщил, что российские войска, вероятно, готовятся к большому наступлению на этом направлении и накапливают силы, готовят резервы, перегруппировываются и проводят разведку на передовой. Российские войска в основном движутся в темноте небольшими огневыми группами, увеличили использование беспилотных систем и активнее наносят удары по украинским позициям.