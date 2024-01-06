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Войска РФ пытаются активизировать интенсивность боев у Авдеевки: карты ISW

Фото: войска РФ пытаются активизировать интенсивность боев у Авдеевки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска пытаются активизировать интенсивность боев у Авдеевки Донецкой области и продолжить наступление в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что 5 января российские войска продвинулись на Купянском и Лиманском направлениях, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано. Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались на купянском направлении в районе Синковки и восточнее Петропавловки, а также на лиманском направлении в районе Терного и в Серебрянском лесничестве.

Бои в Донецкой области

Российские и украинские войска 5 января продолжили позиционные бои северо-западнее и южнее Бахмута, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки и Андреевки.

Российские войска также незначительно продвинулись в районе Авдеевки и активизировали темп своих наступательных операций в этом районе. На геолоцированных кадрах, опубликованных 4 января, видно, что оккупанты продвигались к северу от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода и вдоль железной дороги возле Новобахмутовки.

Российские войска атаковали районы Авдеевки, Новобахмутовки, Степового, Первомайского и Невельского.

Также 5 января позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка в районе Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки.

Южное направление

5 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои в Запорожской области. Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались в районе Вербового и Новопрокоповки.

Также сообщается, что по состоянию на 5 января ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу Днепра в Херсонской области, однако изменений на линии фронта в этом районе не произошло. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили 10 российских атак на восточном берегу Днепра.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили 3 беспилотника над Херсонской областью.

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