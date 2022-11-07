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Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото

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Херсон, Понедельник 07 ноября 2022 18:13
Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото Фото: оккупанты накапливают плавсредства у Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сосредотачивают большое количество плавающих средств вблизи временно оккупированного Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пользователя David Helms.

Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети спутниковые снимки Затона №5. Согласно изображениям, за последние две недели оккупанты скопили значительно большее количество плавсредств, которое они могут в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.

Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области. Враг таким образом планирует обвинить ВСУ в военных преступлениях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.

Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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