Войска РФ накапливают плавсредства около Херсона: спутниковые фото

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пользователя David Helms.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети спутниковые снимки Затона №5. Согласно изображениям, за последние две недели оккупанты скопили значительно большее количество плавсредств, которое они могут в дальнейшем использовать для переброски живой силы на правый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни высока вероятность провокаций со стороны россиян в Херсонской области. Враг таким образом планирует обвинить ВСУ в военных преступлениях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что аналитик Бенджамин Питте показал спутниковые снимки, на которых видно, как россияне готовятся к обороне Херсона.

Совсем недавно оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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