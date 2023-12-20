Индия просит G7 отложить запрет на российские алмазы, - Reuters
Индия призывает государства "Большой семерки" (G7) отложить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против страны-агрессора. Нью-Дели считает, что правила отслеживания происхождения диамантов остаются неясными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно заявлениям двух источников агентства, знакомых с этим вопросом, индийская сторона также стремилась к большей ясности в своих переговорах с лидерами G7.
В беседе с журналистами один их них отметил, что срок введения ограничений на косвенный импорт из России через 3-4 месяца "нецелесообразен, поскольку не ясны правила того, как будет отслеживаться происхождение драгоценного камня".
Также утверждается, что Нью-Дели выразило сомнения по поводу новой системы "проверки и сертификации на основе отслеживания", которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях.
По словам источника Reuters, некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям может быть неудобно делиться такой информацией.
Переработка алмазов в Индии
Отмечается, что для Индии, где находится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов, реализация запрета на российские драгоценые камни имеет решающее значение.
Поскольку Индия в основном перерабатывает более мелкие российские алмазы, страну, вероятно, ожидают минимальные сбои в торговле. Впрочем, как говорят представители отрасли, предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов.
Алмазный сектор Индии уже сталкивается с ослаблением спроса. Экспорт бриллиантов из страны упал на 29% до 10 миллиардов долларов за первые 7 месяцев текущего финансового года, который начался в апреле.
Запрет на российские алмазы
Ранее в декабре страны G7 объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января 2024 года, а затем о поэтапном введении ограничений на косвенный импорт драгоценных камней из РФ примерно с 1 марта.
В сентябре будет введена новая система отслеживания происхождения драгоценных камней. .
12-й пакет санкций ЕС против РФ
Напомним, 18 декабря Европейский союз ввел в действие новый, 12-й, пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, были введены импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.
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