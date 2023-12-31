Позиционные бои продолжались на Купянском направлении возле Синьковки: карты ISW

Продолжаются позиционные бои на трех участках фронта: к северо-западу от Бахмута, к юго-западу от Бахмута и к северо-западу от Горловки Донецкой области. Войска ведут бои в направлении Авдеевки и Донецка, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам сотрудников института, недавно российские войска подтвердили наступление в районе Кременной и 30 декабря продолжили позиционные бои с украинскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 29 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Дибровы.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и Новоселевска (к северо-западу от Сватово) и в направлении Лимана к северу от Григоровки (к югу от Кременной), а также возле Макеевки (к северо-западу от Кременной), Торского (к западу от Кременной) и в районе Серебрянского лесничества (к юго-западу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

ISW выяснил, что недавно российские войска подтвердили продвижение к северо-западу и юго-западу от Бахмута. Видео с геолокацией, опубликованное 30 декабря, показывает, что российские войска продвинулись на северные и северо-восточные окраины Богдановки и к северо-западу от Хромового (оба к северо-западу от Бахмута). Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 30 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Клещиевки.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Бахмута в районе Григоровки, Хромового и Богдановки; к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки; и к северо-западу от Горловки в районе Шумов.

Недавно российские войска подтвердили наступление на северном фланге Авдеевки, поскольку 30 декабря продолжались позиционные бои возле Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованное 30 декабря, показывает, что российские войска продвинулись севернее Степового (к северу от Авдеевки).

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода и Новобахмутовки; к северу от Авдеевки в районе Степового и к западу от Каменки; к юго-востоку от Авдеевки в районе промышленной зоны; и к юго-западу от Авдеевки в районе Опытного, Северного, Первомайского и Невельского.

ISW выяснил, что российские и украинские войска продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта 30 декабря не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались вблизи Красногоровки (к западу от Донецка), Марьинки и Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

"Южная ось"

По словам ISW, 30 декабря произошли позиционные бои в районе Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки) и Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Также сотрудники ISW выяснили, что позиционные бои продолжались

к западу и северу от Вербового (к востоку от Работино);

возле Новофедоровки (к северо-востоку от Работино) и Новопрокоповки (к югу от Работино);

к западу от Работино и к востоку от Копани (к северо-западу от Работино).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 30 декабря, что за последние два-три дня российские войска продвинулись в районе Вербового, Работино и Копани и сумели почти ликвидировать украинское проникновение на нынешнюю главную линию обороны России, которую украинские силы осуществили в сентябре 2023 года.

Недавно ISW наблюдал вероятный отход украинских войск в этом районе на более защищенные позиции ближе к Работино, и отчеты Машовца согласуются с этим наблюдением.

ISW выяснил, что украинские войска сохраняют позиции в левобережной Херсонской области по состоянию на 30 декабря, но никаких изменений на линии фронта в этом районе не произошло.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков.