The Telegraph пишет о "подготовке РФ к наступлению в Харьковской области". Что говорят в ГУР

Издание The Telegraph пишет, что Россия якобы готовится к новому наступлению в Харьковской области, которое может произойти 15 января после массированных обстрелов. В ГУР эту информацию не подтверждают, но отмечают, что определенное накопление сил враг все же совершает.

Детальнее о том, что пишет The Telegraph о "подготовке РФ к новому наступлению" и реакции ГУР - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что написало The Telegraph?

В ежедневной британской газете The Telegraph появился материал, датируемый 4 января 2023 года, где приводятся сообщения местных властей об усилении обстрелов со стороны российских войск. В частности, в четверг оккупанты нанесли ракетный, артиллерийский и минометный удары по Харькову и 15 близлежащих населенных пунктах.

Целями были как гражданские здания, так и военные позиции, рассматриваемые как "подготовка к широкомасштабному наступлению" в ближайшие недели, пишет британское издание со ссылкой на источник, близкий к ВСУ.

Также The Telegraph ссылается на источники в военной разведке, которые в комментарии сообщили, что российские войска могут усилить воздушные атаки в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января.

Как сообщает источник, после этого, вероятно, начнется "новое наземное наступление России в Харьковской области", как возможную дату его начала называют 15 января.

Что говорят в ГУР?

Представитель Главного управления разведки Минобороны в комментарии РБК-Украина не подтверждает данные источников The Telegraph о якобы подготовке наступления россиян на 15 января. Вместе с тем он отмечает, что определенное накопление сил агрессор все же совершает.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января", - сказал Черняк.

Вместе с тем представитель украинской военной разведки добавляет, что все попытки оккупационных войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

Реакция Харьковской ОВА

Нашумевший материал The Telegraph сегодня уже прокомментировал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга. Он акцентировал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области не фиксируют скопления российских войск.

"Скопления (войск - ред.) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы - ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий", - заявил Синегубов.

Он объяснил, чтобы говорить о намерениях врага осуществить наступление надо сначала зафиксировать концентрацию его сил на том или ином направлении. Чего, по его словам, пока нет.

"Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению (на Севере - ред.) нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно", - уточнил Синегубов.

В то же время руководитель ОВА рассказал, что Россия не отказалась от планов по дальнейшей оккупации территорий Харьковской области. Поэтому нужно быть готовым. И добавляет, что также нужно быть готовыми к возможным новым ударам по врагу по критической и энергетической инфраструктуре.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Напомним, на днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппировываются на Лиманском.

В частности, как объясняли в ВСУ, путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Кроме того, РФ любой ценой пытается захватить Синьковку Харьковской области, которую хочет использовать в своых целях для выхода на Купянск.

Как недавно писало РБК-Украина, на Лимано-Купянском направлении могут ожидаться динамичные события. Этот участок фронта является приоритетным для врага.

Подробнее об этом и других событиях на поле боя читайте в материале РБК-Украина "Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта".

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