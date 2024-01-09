Войска РФ массово строят новые укрепления в Запорожской области, - Федоров

По словам мэра, зафиксировать новые объекты удалось с помощью спутника Европейского космического агентства.

"Буквально на днях мы могли видеть спутниковые снимки, зафиксировавшие строительство новых уже защитных сооружений. То есть враг не останавливается на том, что построил (прошлой) весной", - отметил он.

Речь идет о десятках километров новых окопов и оборонных сооружений, которые враг построил за последние месяцы прошлого года в Запорожской и Донецкой областях, уточнил Федоров.

"Сейчас они строят вокруг Полог и Мелитополя новые защитные сооружения. И это они делают для того, чтобы замедлить, усложнить для наших украинских военных продвижение вглубь временно оккупированной Запорожской области", - рассказал он.

Также городской голова обратил внимание, что, несмотря на "победные" заявления российской пропаганды о якобы успехах на фронте, враг продолжает постоянно укреплять города и пути "глубокого тыла".

"Они строят как линии обороны, так и круговую оборону таких городов как Пологи, Токмак, Молочанск, Мелитополь. Враг делает это массово... Продолжают строить оборонительные сооружения от Мелитополя в сторону Крыма", - говорит мэр.

Ситуация в Запорожской области и линии обороны россиян

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Ранее сообщалось, что войска РФ укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, в том числе так называемых "зубов дракона".

В сентябре 2023 года командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. По его словам, это была главная линия обороны оккупантов.

Также была информация, что украинские воины дошли до второй линии обороны россиян в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Однако информации о ее прорыве не было.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров в одном из интервью отметил, что военные ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян.