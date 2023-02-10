Войска РФ в Луганской области оттянулись назад из-за серьезных потерь, - Гайдай

В Луганской области существенно увеличилось количество вражеских атак, однако оккупанты не продвигаются вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сейчас оккупационные войска несколько оттянулись назад для дальнейшего пополнения, потому что их там разбили вместе с техникой", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что украинские военные отражают их атаки и контролируют ситуацию в регионе.

По его словам, в Луганской области существенно увеличилось количество наступлений россиян - они зондируют украинскую оборону. В боях со стороны РФ участвуют не только мобилизованные, но и кадровые военные, десантники и представители ГРУ.