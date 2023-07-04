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Войска РФ в Луганской области переделывают детские лагеря в госпитали, - Генштаб

Фото: войска РФ переделывают детские лагеря в госпитали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска во временно оккупированных районах Луганской области в детских лагерях обустраивают госпитали для лечения раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

Так, в населенном пункте Макарово Луганской области на территории детского оздоровительного лагеря войска РФ обустроили военный госпиталь. В нем находится более 100 раненых оккупантов. На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения.

Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь, в котором на лечении также находится более 100 раненых российских солдат. Территория лагеря также используется для хранения военной техники.

Войска РФ переделывают ряд учреждений на госпитали

В связи с большим количеством раненых и острой нехваткой мест в больницах, войска РФ переделывают многие учреждения на временно оккупированной части Луганской области в госпитали.

Так, в Лисичанске Луганской области российские захватчики используют все медицинские учреждения в городе в качестве военных госпиталей для лечения своих солдат. В городе оккупанты закрыли некоторые кварталы для местных жителей.

Также один из госпиталей враг обустроил в роддоме населенного пункта Новопсков Луганской области. Перед этим россияне вывезли из медицинского учреждения мебель, которую затем отправили в неизвестном направлении.

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