Войска РФ дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии

Во вторник, 16 мая, по состоянию на 17:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 11:35 до 11:55 зафиксировано 10 "приходов" также из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Ромашково.

С 09:10 до 09:40 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Муравьи.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали приграничье Украины из минометов и авиации. В результате обстрела занялись пожары и ранены две местные жительницы.

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