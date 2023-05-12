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РФ атаковала приграничье Украины из минометов и авиации: начались пожары, есть раненые

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Украина, Пятница 12 мая 2023 10:07
РФ атаковала приграничье Украины из минометов и авиации: начались пожары, есть раненые Фото: РФ атаковала приграничье Украины из минометов и авиации (t.me/dsns_sumy)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные регионы Украины - Сумскую и Черниговскую область.

РБК-Украина рассказывает о последствиях обстрелов.

Черниговская область

Российская авиация в очередной раз нанесла удар по приграничье Черниговской области.

"Около 21:35 11 мая зафиксирован 1 авиаудар, предположительно управляемая ФАБ-500 с российского самолета типа Су-35, по н.п. Архиповка", - говорится в сообщении ОК "Север".

.Известно, что в результате удара ранены 2 местные жительницы.

"Также произошло возгорание 3 частных домов, которые были уничтожены пламенем", - добавили военные.

Сумская область

По данным Сумской ОВА, Ночью и утром зафиксировано 2 минометных обстрела. Обстрелы подверглись населенным пунктам Миропольской и Новослободской общин.

Новослободская община: ночью был минометный обстрел (2 взрыва).

Миропольская община: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

По данным ГСЧС Сумской области, в результате вражеских обстрелов со стороны страны-агрессора в одном из населенных пунктов Шосткинского района произошло масштабное возгорание в жилом секторе.

"Пожары вспыхнули по трем адресам. Огонь охватил жилой дом, летнюю кухню, хозяйственные постройки и сеновал. Усложняло ситуацию то, что здания были деревянные. Ввиду высокой пожарной нагрузки пришлось привлекать дополнительные силы и средства, в том числе подразделение из райцентра" , – рассказали спасатели.

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Сумская область Черниговская область
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