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Войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон: один человек погиб, есть раненые

Фото: войска РФ за сутки 5 раз обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За минувшие сутки российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Областной центр оккупанты обстреляли 5 раз. Сообщается, что 19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, двое получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Человек потерял часть ноги.

Также сообщалось, что 22 марта житель Бериславского района Херсонской области подорвался на вражеской мине во время выполнения полевых работ.

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