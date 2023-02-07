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Войска РФ в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области

Фото: войска РФ в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 7 февраля, российские военные снова обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Как сообщается, в районе населенного пункта Нововасильевка сегодня был зафиксирован 21 "приход", вероятно из АГС.

В ОК "Север" также сообщили о 7 "приходах" в районе населенного пункта Волковка, вероятно из миномета 120 мм.

Отмечено, что потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 6 февраля, прокремлевские войска обстреляли три общины в Сумской области. Всего было зафиксировано 55 "прилетов".

Также ранее мы писали, что 5 февраля оккупанты за сутки 17 раз обстреляли Сумскую область.

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