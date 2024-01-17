Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW
Российские войска возобновили наступление с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества и Таврийском направлении (вероятно Авдеевка и Марьинка).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января.
Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу Дибровы (к юго-западу от Кременной).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
- к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Площанки;
- к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
- к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Дибровы;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.
Российский источник заявил, что российские войска возобновили “активные наступательные действия” с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества после перерыва в российской наступательной деятельности в этом районе.
Глава военной администрации Луганской области Украины Артем Лысогор заявил 16 января, что российские войска выпустили большое количество планирующих бомб по украинским позициям в районе Серебрянского лесничества и что российские войска проводят наступательные операции вдоль всей линии фронта Луганской области с целью захвата остальной части Луганской области в течение последних 1,5 недели.
Операция №2 - Донецкая область
Недавно российские войска добились незначительных успехов под Бахмутом и 16 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.
Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
- к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Верхнекаменского;
- к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Ивановского;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки и Андреевки.
Российские и украинские войска 16 января продолжили позиционные бои под Авдеевкой. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
- к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;
- возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;
- к западу от Авдеевки в районе Северного
- к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки при поддержке бронетехники на Таврийском направлении, вероятно, имея в виду направления Авдеевка и Марьинка.
Российские и украинские войска 16 января продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили
- к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки
- к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались:
- к юго-востоку от Гуляйполя близ Червонного;
- к югу от Великой Новоселки близ Завитного Бажання;
- к востоку от Урожайного; и к северо-западу от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались
- западнее Вербового (восточнее от Работино)
- возле Работино и Новопрокоповки (к югу от Работино).
Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.
Спутниковые снимки показывают, что российские войска готовятся к обороне района за Крынками, включая шоссе М14, вдоль которого российские войска построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.
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