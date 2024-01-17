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Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Среда 17 января 2024 04:50
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Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW Фото: Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска возобновили наступление с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества и Таврийском направлении (вероятно Авдеевка и Марьинка).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Недавно российские войска подтвердили наступление в районе Кременной на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января.

Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
  • к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Площанки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Дибровы;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.

Российский источник заявил, что российские войска возобновили “активные наступательные действия” с использованием бронетехники в районе Серебрянского лесничества после перерыва в российской наступательной деятельности в этом районе.

Глава военной администрации Луганской области Украины Артем Лысогор заявил 16 января, что российские войска выпустили большое количество планирующих бомб по украинским позициям в районе Серебрянского лесничества и что российские войска проводят наступательные операции вдоль всей линии фронта Луганской области с целью захвата остальной части Луганской области в течение последних 1,5 недели.

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Недавно российские войска добились незначительных успехов под Бахмутом и 16 января продолжили позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки (к юго-западу от Бахмута).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

  • к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Верхнекаменского;
  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клищевки и Андреевки.

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Российские и украинские войска 16 января продолжили позиционные бои под Авдеевкой. Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;
  • возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские войска активизировали атаки при поддержке бронетехники на Таврийском направлении, вероятно, имея в виду направления Авдеевка и Марьинка.

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Российские и украинские войска 16 января продолжали позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но подтвержденных изменений в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои происходили

  • к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки
  • к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались:

  • к юго-востоку от Гуляйполя близ Червонного;
  • к югу от Великой Новоселки близ Завитного Бажання;
  • к востоку от Урожайного; и к северо-западу от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки).

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались

  • западнее Вербового (восточнее от Работино)
  • возле Работино и Новопрокоповки (к югу от Работино).

Украинские войска сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев 16 января, но подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска готовятся к обороне района за Крынками, включая шоссе М14, вдоль которого российские войска построили полукилометровую траншею и другие оборонительные позиции.

Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления: карты ISW

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