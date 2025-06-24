Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО

"В ночь на 24 июня (с 22.00 23 июня) противник атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крыма", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что к отражению вражеских атак привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - добавили в Воздушных силах.

Также сообщается, что в целом зафиксировано попадание ударных дронов противника в шести локациях.