RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ атаковали ракетами Запорожье

Фото: войска РФ атаковали ракетами Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу утром, 14 октября, российские оккупанты вновь нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

В городе прогремели взрывы.

Жителей просят оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты 13 октября нанесли удар по Запорожской области. В результате атаки врага погиб один человек, еще 13 - пострадали.

Днем ранее, 12 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Запорожью. Было зафиксировано 7 "прилетов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье