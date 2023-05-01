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Войска РФ атаковали Херсон: пострадал один человек

Фото: Войска РФ атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 мая, российские оккупанты атаковали Херсон. В результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram.

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне горят частные дома. На месте работают пожарные.

"Известно об одном пострадавшем - 30 летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что россияне продолжают обстреливать город.

"Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен", - добавил он.

Напомним, сегодня в Херсоне раздались взрывы.

Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Население постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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