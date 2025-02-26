Последний форпост Луганской области. Чем важна Белогоровка и что там происходит

Российским войскам впервые за долгое время удалось продвинуться возле Белогоровки. Вражеские ресурсы в сети разгоняют информацию о якобы "взятии" поселка, однако местные власти заявляют, что ожесточенные бои продолжаются.

О ситуации в Белогоровке и ее важности как последнего форпоста Луганской области - в материале РБК-Украина ниже.

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Что известно о Белогоровке и какая там ситуация

Белогоровка - это поселок в Луганской области с довоенным населением в около 1000 человек. Населенный пункт известен своими меловыми породами. Отсюда и пошло название - Белогоровка (Белая Гора).

На севере поселка протекает река Северский Донец, а на западе возвышаются меловые горы высотой более 100 метров. Ранее там функционировала мощная фильтровальная станция, которая очищала воду из реки и поставляла ее на территории Луганской области.

В 2022 году Белогоровка стала одним из символов стойкости украинских сил в противостоянии российской агрессии. Этот населенный пункт расположен на возвышенности, что является очень удобной точкой, чтобы удерживать дальнейшее продвижение врага.

Так, в мае 2022-го Белогоровка стала одним из крупнейших поражений российской армии. Оккупанты пытались форсировать Северский Донец, наводя понтонные переправы, однако украинские защитники уничтожили эти переправы вместе с большим количеством вражеской техники и личного состава. Эти события принесли поселку славу "второй Чернобаевки".

На сегодня Белогоровка - это последний населенный пункт Луганской области на Северском направлении, который не контролирует армия РФ. Боронят поселок два с половиной года воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ.

В поселке уже давно нет гражданских жителей, более того, там нет ни одного уцелевшего дома, земля иссечена воронками от обстрелов и покрыта остатками от уничтоженной российской техники.

"То, что осталось от Белогоровки - это не только глубокие раны войны, но и символ стойкости и смелости каждого нашего воина. Белогоровка - это клочок Луганщины, потеря которого означает потерю Луганской области. Мы этого не допустим!" - отметили недавно в 81-й ОАэМБр.

Впрочем, 24 февраля 2025 года DeepState написал о том, что российская армия продвинулась в Белогоровке Луганской области. А российские паблики ранее сообщали о якобы ее "захвате". Однако по данным украинского проекта населенный пункт находится преимущественно в "серой зоне" и лишь небольшая его часть обозначена как оккупированная.

Генеральный штаб в своих сводках не вдается в подробности относительно ситуации в поселке, однако постоянно сообщает об отражении вражеских атак в районе Белогоровки. Местные власти отмечают, что бои там продолжаются и противник не контролирует поселок.

"Я не могу подтвердить такого продвижения (о котором писал DeepState - ред.). Это больше дело военных четко разграничивать, где кто находится и какие ведутся бои. Да, возле Белогоровки были очень тяжелые бои. Однако наши защитники, насколько я знаю, держат там территорию",- сказал 25 февраля глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Чем важна Белогоровка, какие есть угрозы

Удержание Белогоровки является важным, ведь поселок расположен на господствующих высотах и контролирует подходы к Северску Донецкой области. Таким образом, захват Белогоровки позволил бы оккупационным войскам продвинуться вглубь Донецкой области и улучшить свои позиции на востоке Украины.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев напоминает, что с февраля 2022 года российская армия начала выполнять политическое видение диктатора Владимира Путина в рамках так называемой "СВО".

Речь шла о полной оккупации Луганской и Донецкой областей. И соответственно контроль Украиной хотя бы части Луганской области, в частности той же Белогоровки является весомым фактором, ведь таким образом враг не контролирует 100% территории Луганщины.

Карта: аналитики отмечают присутствие войск РФ в западной части Белогоровки Луганской области (deepstatemap)

"Долгое время там происходили боевые действия. На моей памяти Белогоровка несколько раз переходила из рук в руки в рамках наступательных действий российской армии и соответственно контрнаступательных - украинской. Сейчас мы контроль над Белогоровкой потеряли. Официальные источники об этом не сообщают, но немало украинских OSINT-исследователей и единомышленников, которым я доверяю, об этом утверждают", - сказал Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Заметим, что в первый год полномасштабной войны Белогоровка находилась под оккупацией российских захватчиков, однако поселок освободили украинские защитники через четыре месяца - 19 сентября 2022 года.

"Я думаю, что россияне работают на перспективу. Им важно создать один из плацдармов для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Соответственно если мы говорим о Лиманском направлении, откуда будет удобно атаковать Славянск, то контроль над Белогоровкой и вообще срезание всего Северского плацдарма для врага крайне важно", - считает Селезнев.

По словам эксперта, войска РФ будут пытаться продвинуться, чтобы иметь возможность сформировать плацдарм на перспективу на Лиманском направлении, а также в направлении на Часов Яр и - в направлении от Мирнограда, Торецка с юга соответственно.

"И в принципе все эти процессы, которые сейчас происходят на разных участках фронта, они взаимосвязаны. Враг готовится к масштабным наступательным действиям во время своей летней кампании для того, чтобы захватить Славянскую, Краматорскую, Дружковскую, Константиновскую городскую агломерацию", - говорит собеседник.

Эксперт отмечает, что проблемы в районе Белогоровки дают предпосылки говорить об угрозе потери контроля над остальными территориями Луганщины. Однако на самом деле опасность заключается в другом.

"Думаю, что стоит в этом контексте и вести речь, потому что там остается только Серебрянское лесничество, вернее то, что от него осталось. Но это определенный такой информационный трек. А вот что на самом деле опасно так это то, что враг прилагает усилия, чтобы сформировать те же плацдармы для дальнейших атак на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию", - добавляет Селезнев.