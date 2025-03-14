Войска РФ активизировались в районе Белогоровки на Северском направлении, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире "Суспільне. Студия".

По его словам, противник активнее начал применять FPV-дроны. В связи с этим стало труднее заводить и выводить личный состав на позиции и с них. Из-за этого в свою очередь приходится дольше держать личный состав на позициях для сохранения жизни.



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"Враг активно проводит штурмовые действия и насыщение переднего края именно со своей стороны для того, чтобы в дальнейшем штурмовать населенный пункт Белогоровка", - сказал спикер.

Запорожец добавил, что в южной части Северского направления "серьезной активности" со стороны российских войск не фиксируют. Как отметил спикер, оккупанты используют мотоциклы, на которых пытаются куда-то добраться.

"На Северском направлении немножко уменьшилось личного состава за счет того, что там штурмовые действия носят массированный характер - от 50 до 150 человек привлекается в один штурм", - добавил он.