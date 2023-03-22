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Войска РФ 47 раз обстреляли Херсонскую область за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: в Херсонской ОВА рассказали о вражеских обстрелах области за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики за сутки обстреляли населенные пункты Херсонской области 47 раз, и в результате вражеских атак были повреждены жилые дома, есть пострадавшие гражданские.

Об этом 22 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

Чиновник в оперативной информации по региону отметил, что войска РФ за минувшие сутки во время обстрелов области выпустили 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Сам Херсон противник обстрелял 8 раз. В городе 51 вражеский снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть пострадавшие. Два человека получили ранения", - рассказал глава ОВА.

Также Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области в течение суток были эвакуированы 73 человека

Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области полицейские сбили российский дрон, с которого сбрасывалась взрывчатка.

Напомним, за день до этого российские оккупанты выпустили по Херсону и области почти 400 снарядов, и в результате атак была жертва и много раненых.

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