Войска РФ 47 раз обстреляли Херсонскую область за сутки: в ОВА рассказали о последствиях

Чиновник в оперативной информации по региону отметил, что войска РФ за минувшие сутки во время обстрелов области выпустили 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Сам Херсон противник обстрелял 8 раз. В городе 51 вражеский снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть пострадавшие. Два человека получили ранения", - рассказал глава ОВА.

Также Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области в течение суток были эвакуированы 73 человека