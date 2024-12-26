Войска КНДР в Курской области продолжают терять солдат, - ГУР

По данным ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.

"Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Однако российские офицеры приказали продолжать удержание позиции", - говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

"На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды - из-за активных боевых действий логистика затруднена", - добавили в ГУР.

По данным разведки, 20 декабря в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

В то же время 21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

А 22 декабря в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

Войска КНДР

Напомним, по словам официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне.

Президент Владимир Зеленский сообщил 16 декабря, что к боям в Курской области Россия начала привлекать солдат из КНДР.

По данным разведки Южной Кореи, по меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных на России, погибли, а еще 1000 получили ранения во время ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области.