Войну не завершить никакими договорами с Россией, - экс-посол

Войну в Украине не завершить договорами с Россией. Для окончания нужно выйти из контактной войны, это могут помочь осуществить партнеры Украины.

"Нам нужен план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта. Войну мы не завершим никакими договорами с Россией. Нам нужно выйти из столкновения на суше, где стреляют Калашниковы и куча народа гибнет, где война контактна, на расстоянии 3, 5, 10 километров. Как выйти? Это точное снайперское вооружение, это гаубицы, это точные ракеты. То есть, парадокс в том, что Украина может перейти с помощью Америки и других партнеров к более гуманной войне", - сказал он.

Дипломат убежден, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение об окончании войны, увидев гарантированную поддержку Украины. По мнению Чалого, война нужна Путину, но ему безразлично, где воевать.

"Частично есть цель разрушить Украину как страну, которая показала успешную модель развития. Но ведь он жалеет о развале Советского Союза, и восстановление империи - это цель. Но он может восстанавливать его не сразу с Украиной. Он мог пойти на страны Балтии, в другую сторону, мог пойти на Казахстан, немного дисциплинировать его, сделать более союзническим, как Беларусь. Он многое мог сделать. Но наша слабость привела его сюда. И это его заблуждение, потому что это разрушит его модель", - считает бывший посол.

Чалый отмечает, что сейчас в мире период региональных войн, о чем свидетельствуют события на Ближнем Востоке и в Азии. Поэтому Украине, по его словам, нужно перевести войну в другую сторону - из Европы, и выставить барьер.