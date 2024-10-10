ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войну не завершить никакими договорами с Россией, - экс-посол

Киев, Четверг 10 октября 2024 09:22
UA EN RU
Войну не завершить никакими договорами с Россией, - экс-посол Фото: Валерий Чалый (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Юрченко

Войну в Украине не завершить договорами с Россией. Для окончания нужно выйти из контактной войны, это могут помочь осуществить партнеры Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-посол Украины в США и глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

"Нам нужен план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта. Войну мы не завершим никакими договорами с Россией. Нам нужно выйти из столкновения на суше, где стреляют Калашниковы и куча народа гибнет, где война контактна, на расстоянии 3, 5, 10 километров. Как выйти? Это точное снайперское вооружение, это гаубицы, это точные ракеты. То есть, парадокс в том, что Украина может перейти с помощью Америки и других партнеров к более гуманной войне", - сказал он.

Дипломат убежден, что российский диктатор Владимир Путин может принять решение об окончании войны, увидев гарантированную поддержку Украины. По мнению Чалого, война нужна Путину, но ему безразлично, где воевать.

"Частично есть цель разрушить Украину как страну, которая показала успешную модель развития. Но ведь он жалеет о развале Советского Союза, и восстановление империи - это цель. Но он может восстанавливать его не сразу с Украиной. Он мог пойти на страны Балтии, в другую сторону, мог пойти на Казахстан, немного дисциплинировать его, сделать более союзническим, как Беларусь. Он многое мог сделать. Но наша слабость привела его сюда. И это его заблуждение, потому что это разрушит его модель", - считает бывший посол.

Чалый отмечает, что сейчас в мире период региональных войн, о чем свидетельствуют события на Ближнем Востоке и в Азии. Поэтому Украине, по его словам, нужно перевести войну в другую сторону - из Европы, и выставить барьер.

Переговоры Украины и РФ

Стоит напомнить, что Украина и Россия не ведут мирных переговоров. Однако в начале полномасштабной войны стороны провели несколько раундов переговоров, состоявшихся в Беларуси и Турции.

В Украине отмечали, что будут готовы вернуться за стол переговоров, когда позиция станет сильнее, в том числе и на поле боя. Украина создала формулу мира и саммит мира как дипломатический путь для завершения войны.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы. Он представил его в США. По словам президента, в скором времени план раскроют всем украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Чалый Война в Украине Война России против Украины
NEWS
На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
DAILY
Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке