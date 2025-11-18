За войну Украина потеряла треть потребления электроэнергии, - глава "Укрэнерго"

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около трети потребления, и значительно большую часть генерации электроэнергии.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
"По потреблению с начала войны мы потеряли где-то около 30%. А вот генерации значительно больше. И сейчас мы замещаем потери импортом, распределенной генерацией", - заявил Зайченко.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" также подчеркнул, что, к сожалению, этого объема недостаточно в условиях, когда энергосистема Украины продолжает терять энергоблоки после обстрелов почти каждые 10 дней.
По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.
Перед стартом отопительного сезона Россия резко активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под атаками оказались теплоэлектростанции, объекты газодобычи и подстанции, которые обеспечивают передачу мощностей от атомных электростанций. После массированного удара 8 ноября ситуация с отключениями тока в стране еще больше обострилась.
По информации "Центрэнерго", этот обстрел стал самым мощным с начала полномасштабной войны. В результате атаки две ТЭС компании - Змиевская и Трипольская - полностью остановили производство электроэнергии.
После ударов Украина инициировала созыв Совета МАГАТЭ. Удары по энергообъектам продолжились и 10 ноября, а уже на следующий день Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой
Подробнее о графиках отключения света сегодня можно узнать в материале РБК-Украина.