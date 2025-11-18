За войну Украина потеряла треть потребления электроэнергии, - глава "Укрэнерго"

"По потреблению с начала войны мы потеряли где-то около 30%. А вот генерации значительно больше. И сейчас мы замещаем потери импортом, распределенной генерацией", - заявил Зайченко.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" также подчеркнул, что, к сожалению, этого объема недостаточно в условиях, когда энергосистема Украины продолжает терять энергоблоки после обстрелов почти каждые 10 дней.

По его словам, энергетики постоянно работают над ремонтом и восстановлением поврежденных объектов, поэтому улучшение ситуации в ближайшее время вполне возможно.