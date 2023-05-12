"Огромный комплекс мер". Залужный рассказал, как готовились к вторжению РФ

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью журналисту Дмитрию Комарову, которое транслировалось на 1+1.

По его словам, на конец февраля военное руководство Украины исчерпало все возможности из фантазии, что можно сделать еще для минимизирования ущерба от российского вторжения.

"Мы что-то делали, потом проверяли, на сколько это эффективно. Потом приходили к выводу, что это решение не является эффективным. Оно менялось. Опять отработка полного комплекса, снова оценка, снова отрицательный результат. И таким образом пришли к тому, что есть Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение людей, которые принимали в этом участие", - заявил Залужный.

Он рассказал, что было проведено несколько больших комплексов учений перед российским вторжением.

"У нас бригады могли переместиться от Закарпатья в Киевскую область, Херсонскую область и в конце концов оказаться в Одесской области. Проведен большой комплекс учений и не один, который позволил полностью изменить конфигурацию сил ПВО. В результате сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Это был огромный комплекс мероприятий, когда-то мы сможем об этом рассказать", - заявил главнокомандующий ВСУ.

При этом он добавил, что все проводимые комплексы помогли разработать вариант, который сработал во время вторжения оккупантов.

"Этот весь комплекс, который мы проводили, натолкнул нас на мысль, что есть только один вариант, который может в данной ситуации сработать. Он заключался в том, чтобы в короткий срок нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало", - подчеркнул Залужный.