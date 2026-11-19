Интервью вышло накануне трехсторонней встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне, на которую Украину не пригласили.

"Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это конец войны", - сказал Зеленский.

Китай является крупнейшим импортером российской нефти. По словам президента, мировая стабильность зависит от столь крупных игроков, и если они не останавливают Путина, значит, они в этом не заинтересованы.

Зеленский назвал большой ошибкой попытки великих держав разрешать будущее мира без участия меньших стран. По его словам, если Трамп, Си и Путин будут решать что-либо об Украине без нее, это останется только риторикой.

Президент не согласился с американскими переговорщиками, которые считают, что Путин стал более гибким. По его мнению, цель Путина - полная оккупация Украины, а смертельные удары по гражданским, в том числе повторные удары по спасателям, показывают, что у него нет политической воли завершить войну.