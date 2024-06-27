На войне погиб выдающийся инженер Института ядерных исследований НАН Сергей Чередник: что известно
В Донецкой области во время выполнения боевой задачи погиб выдающийся инженер Института ядерных исследований НАН Украины Сергей Чередник.
РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах трагического события и достижениях Чередника.
Сообщение о смерти
О смерти Чередника сообщила Национальная академия наук Украины на своей странице в Facebook.
Известно, что боец Национальной гвардии и ведущий инженер Института ядерных исследований погиб "выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины вблизи села Георгиевка Донецкой области".
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича Чередника. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и чтил его. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас", - говорится в сообщении.
Жизнь и достижения Сергея Чередника
Сергей Валентинович Чередник родился 24 июня 1965 года в городе Житомир.
Окончил Киевский политехнический институт по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение".
С октября 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины:
- сперва - в отделе изохронного циклотрона У-240
- позже (после реорганизации отделов) - в отделе ядерных реакций
"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и на протяжении многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований", - рассказали в НАН.
Отмечается, что Чередник был неимоверно трудолюбив и всегда решителен в своем выборе.
"Сергей Валентинович был чутким и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, обладал четкой жизненной позицией, чувством собственного достоинства и долга перед Родиной", - добавили в академии.
Прощание с выдающимся инженером
Согласно информации НАН Украины, ученый погиб еще 28 мая 2024 года.
Простились с погибшим воином 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.
"Дань человеку, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал нашу землю и наше относительное спокойствие от вражеского нашествия, отдали работники не только Института ядерных исследований, но и соседних учреждений Национальной академии наук", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что похоронили героя на Лесном кладбище в Киеве.
Публикация НАН Украины (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы прощались с выдающимся летчиком Валентином Коренчуком.
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