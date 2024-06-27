На війні загинув видатний інженер Інституту ядерних досліджень НАН Сергій Чередник: що відомо
У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув видатний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Чередник.
РБК-Україна розповідає, що відомо про обставини трагічної події та здобутки Чередника.
Повідомлення про смерть
Про смерть Чередника повідомила Національна академія наук України на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що боєць Національної гвардії та провідний інженер Інституту ядерних досліджень загинув "виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України неподалік села Георгіївка Донецької області".
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Сергія Валентиновича Чередника. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться в серцях рідних, друзів, колег, бойових побратимів, усіх, хто знав, любив і шанував його. Вічна пам'ять і слава українському воїнові, який захищав рідну Україну та кожного з нас", - йдеться у дописі.
Життя й досягнення Сергія Чередника
Сергій Валентинович Чередник народився 24 червня 1965 року в місті Житомир.
Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування".
Від жовтня 2013 року працював в Інституті ядерних досліджень НАН України:
- спершу - у відділі ізохронного циклотрону У-240
- згодом (після реорганізації відділів) - у відділі ядерних реакцій
"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і впродовж багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень", - наголосили у НАН.
Зазначається, що Чередник був надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі.
"Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов'язку перед Батьківщиною", - додали в академії.
Прощання з видатним інженером
Згідно з інформацією НАН України, науковець загинув ще 28 травня 2024 року.
Попрощалися із загиблим воїном 7 червня 2024 року в конференц-залі Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.
"Шану людині, яка добровільно вступила до лав Збройних сил України та боронила нашу землю та наш відносний спокій від ворожої навали, віддали працівники не лише Інституту ядерних досліджень, а й сусідніх установ Національної академії наук", - уточнили в повідомленні.
Зазначається, що поховали героя на Лісовому кладовищі міста Києва.
Публікація НАН України (скріншот: facebook.com/NASofUkraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці прощалися з видатним льотчиком Валентином Коренчуком.
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