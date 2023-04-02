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На войне в Украине погиб французский доброволец

Фото: в Украине погиб военный из Франции (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще один гражданин Франции погиб в боях, защищая Украину от российских оккупантов. Герой служил в составе Интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Министерство иностранных дел Франции в комментарии СМИ в субботу вечером подтвердило смерть добровольца.

"Мы узнали печальную новость о его смерти. Выражаем наши соболезнования семье, с которой соответствующие службы министерства… находятся на связи", - заявили дипломаты.

Имя французского военного не раскрывают, однако издание Le Monde отмечает, что доброволец по имени "Т." погиб в Украине на прошлой неделе.

МИД Франции напомнил гражданам, что в Украине идет война и рекомендует не ехать в Украину независимо от причины.

Напомним, в марте во Франции сообщали о гибели бывшего гуманитарного работника, который добровольцем воевал на Бахмутском направлении.

Также 1 апреля стало известно о гибели известного украинского военного Даниила Ляшука с позывным "Моджахед".

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