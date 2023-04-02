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На війні в Україні загинув французький доброволець

Фото: в Україні загинув військовий з Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще один громадянин Франції загинув у боях, захищаючи Україну від російських окупантів. Герой служив у складі Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Міністерство закордонних справ Франції у коментарі ЗМІ у суботу ввечері підтвердило смерть добровольця.

"Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства… перебувають на зв'язку", - заявили дипломати.

Ім'я французького військового не розкривають, проте видання Le Monde зазначає, що доброволець на ім'я "Т." загинув в Україні минулого тижня.

МЗС Франції нагадало громадянам, що в Україні триває війна та рекомендує не їхати в Україну незалежно від причини.

Нагадаємо, у березні у Франції повідомляли про загибель колишнього гуманітарного працівника, який добровольцем воював на Бахмутському напрямку.

Також 1 квітня стало відомо про загибель відомого українського військового Данііла Ляшука з позивним "Моджахед".

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