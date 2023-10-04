На войне в Украине погиб доброволец из Латвии

В районе города Лиман Донецкой области в результате атаки вражеского ударного беспилотника погиб доброволец из Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

Имя погибшего, а также его позывной пока не раскрываются. Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии Юрис Далбиньш.

"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело было доставлено в Латвию, и было похоронено согласно военному регламенту", - заявил Далбиньш.

Высказывается предположение, что латвиец мог погибнуть от того самого дрона, который в субботу унес жизни эстонского добровольца Танеля Криггуля с позывным «Стингером», который воевал в Украине в составе интернационального легиона.

Добровольцы из разных стран сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

Так, в субботу, 30 сентября, недалеко от Лимана Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Криггуль.

Кроме того, в конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Также в августе еще один белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.