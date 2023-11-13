На войне в Украине погиб доброволец из Грузии

В Украине на войне погиб еще один доброволец из Грузии.

"Самый сильный и талантливый грузинский офицер два дня назад героически пал, мы просто не писали до тех пор семья Санамди не узнает", - сказано в заявлении.

Позже Надирадзе сообщил, что погиб грузинский боец Ираклий Курцикидзе.

Фото: Ираклий Курцикидзе (facebook.com)

"Ираклий Курцикидзе ты оставил великое имя в Украине брат во имя Грузии", - говорится в посте.

Участие грузинских добровольцев на войне в Украине

В 2014 году, после того как Россия оккупировала часть Донбасса, грузинские добровольцы присоединились к украинской армии, чтобы помочь в борьбе с российскими войсками. В 2022 году, когда Россия вновь начала полномасштабное вторжение в Украину, они снова встали на сторону Украины.

В 2022 году грузинский доброволец погиб в боях против российских войск в Луганской области.

В 2023 году в Украине погибли еще два грузинских ветерана российско-грузинской войны 2008 года. Тела погибших были возвращены в Грузию.

В сентябре этого года стало известно о гибели гражданина Грузии Мамулашвилии Шубидзе, который воевал против оккупантов.