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На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Понеділок 13 листопада 2023 08:04
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На війні в Україні загинув доброволець із Грузії Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні на війні загинув ще один доброволець із Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави грузинського легіону Вано Надірадзе .

"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер два дні тому героїчно впав, ми просто не писали до того часу сім'я Санамді не впізнає", - сказано в заяві.

Пізніше Надірадзе повідомив, що загинув грузинський боєць Іраклій Курцикідзе.

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії

Фото: Іраклій Курцикідзе (facebook.com)

"Іраклій Курцикідзе ти залишив велике ім'я в Україні брата в ім'я Грузії", - йдеться в пості.

Участь грузинських добровольців на війні в Україні

У 2014 році, після того, як Росія окупувала частину Донбасу, грузинські добровольці приєдналися до української армії, щоб допомогти у боротьбі з російськими військами. У 2022 році, коли Росія знову розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вони знову стали на бік України .

2022 року грузинський доброволець загинув у боях проти російських військ у Луганській області.

2023 року в Україні загинули ще два грузинські ветерани російсько-грузинської війни 2008 року. Тіла загиблих повернули до Грузії.

У вересні цього року стало відомо про загибель громадянина ГрузіїМамулашвілії Шубідзе , який воював проти окупантів.

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