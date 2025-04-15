Войны в Украине недостаточно: в ЕС ищут способ разорвать газовые контракты с Москвой

Брюссель изучает правовые варианты, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные газовые контракты с Россией, не выплачивая Москве огромные штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Европейская комиссия изучает контракты и возможность объявления форс-мажора. Использование войны России против Украины для форс-мажора может быть юридически недостаточным, сказал один чиновник ЕС.

Поставки трубопроводного газа с территории РФ в Европу резко сократились после начала войны, однако объемы российского сжиженного природного газа СПГ быстро выросли за последние три года.

Юристы Еврокомиссии изучают правовые варианты в рамках дорожной карты того, как блок избавится от российского ископаемого топлива к 2027 году. План появился в критический момент для ЕС, поскольку он также пытается представить энергетическую сделку США для противодействия тарифному режиму президента Дональда Трампа.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ЕС заплатил России 21,9 млрд евро за нефть и газ в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Контракты на сжиженный газ

В отличие от российского угля, газ не подпадал под запрет на импорт, в то время как ЕС запретил 90% импорта нефти из Москвы. Импорт поставляемого страной газа увеличился примерно на 60% за последние три года, но общий объем экспорта российского газа в блок по-прежнему остается самым низким с 2022 года.

Порты Франции, Испании и Бельгии являются основными импортными узлами для российского СПГ. Завод "Ямал СПГ" по-прежнему имеет контракты с некоторыми из крупнейших энергетических компании, включая Shell и Naturgy.

Аналитический центр Bruegel из Брюсселя в этом месяце выступил в пользу тарифов, а не полного запрета на импорт российского газа, отметив, что первый вариант принесет доход ЕС и заставит российских поставщиков снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В отличие от санкций, для одобрения тарифов требуется лишь поддержка большинства государств-членов ЕС.

"Срочно необходим эффективный общий инструмент по импорту российского газа, поскольку в противном случае Россия может снова использовать (перспективу) выборочных поставок газа для разжигания глубоких разногласий между государствами-членами", - написали они.