Войны в Украине недостаточно: в ЕС ищут способ разорвать газовые контракты с Москвой
Брюссель изучает правовые варианты, которые позволили бы европейским компаниям разорвать долгосрочные газовые контракты с Россией, не выплачивая Москве огромные штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Европейская комиссия изучает контракты и возможность объявления форс-мажора. Использование войны России против Украины для форс-мажора может быть юридически недостаточным, сказал один чиновник ЕС.
Поставки трубопроводного газа с территории РФ в Европу резко сократились после начала войны, однако объемы российского сжиженного природного газа СПГ быстро выросли за последние три года.
Юристы Еврокомиссии изучают правовые варианты в рамках дорожной карты того, как блок избавится от российского ископаемого топлива к 2027 году. План появился в критический момент для ЕС, поскольку он также пытается представить энергетическую сделку США для противодействия тарифному режиму президента Дональда Трампа.
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ЕС заплатил России 21,9 млрд евро за нефть и газ в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.
Контракты на сжиженный газ
В отличие от российского угля, газ не подпадал под запрет на импорт, в то время как ЕС запретил 90% импорта нефти из Москвы. Импорт поставляемого страной газа увеличился примерно на 60% за последние три года, но общий объем экспорта российского газа в блок по-прежнему остается самым низким с 2022 года.
Порты Франции, Испании и Бельгии являются основными импортными узлами для российского СПГ. Завод "Ямал СПГ" по-прежнему имеет контракты с некоторыми из крупнейших энергетических компании, включая Shell и Naturgy.
Аналитический центр Bruegel из Брюсселя в этом месяце выступил в пользу тарифов, а не полного запрета на импорт российского газа, отметив, что первый вариант принесет доход ЕС и заставит российских поставщиков снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В отличие от санкций, для одобрения тарифов требуется лишь поддержка большинства государств-членов ЕС.
"Срочно необходим эффективный общий инструмент по импорту российского газа, поскольку в противном случае Россия может снова использовать (перспективу) выборочных поставок газа для разжигания глубоких разногласий между государствами-членами", - написали они.
Напомним, Европейская комиссия объявит подробную стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа 6 мая. ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году в ответ на вторжение Москвы в Украину в 2022 году, однако "дорожной карты" того, как это сделать, пока не было.